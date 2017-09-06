Путин отчитал правительство за «скромную картину» по дальневосточным программам

За неисполнение поручений по развитию регионов Дальневосточного федерального округа последуют соответствующие меры, заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета в среду, 6 сентября. Его слова приводит ТАСС.

«Я посмотрел отчет об исполнении решения — своего рода рейтинг госпрограмм в интересах Дальнего Востока. И надо прямо сказать: по ряду направлений картина такая — не хочется говорить "удручающая" — мягко говоря, скромная», — сказал Путин. Он подчеркнул, что кабмин не выполнил его поручение по подготовке отдельных разделов, посвященных развитию регионов ДВФО, в ключевых госпрограммах или сделал это «чисто символически».

«Вот честное слово, я посмотрю на это самым серьезным образом», — пообещал глава государства, добавив, что в противном случае будет необходимо привлечь в министерства людей, которым понятны приоритеты развития страны.

Он акцентировал внимание на том, что дальневосточные регионы остаются приоритетом для властей, поэтому необходимо обеспечить гарантированное финансирование соответствующих программ. По словам Путина, в целом работа в этом направлении выстроена неплохо, однако в силу различных причин «уже сейчас проблемы возникают как на уровне федерального бюджета, так и на уровне отдельных ведомств».