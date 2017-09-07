Путину подарили бамбуковую удочку

Президенты России и Южной Кореи Владимир Путин и Мун Чжэ Ин обменялись подарками по итогам переговоров в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. Об этом в четверг, 7 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию южнокорейского президента.

Путин получил бамбуковую удочку ручной работы, изготовленную по корейским традициям, а также картину с изображением ночного Санкт-Петербурга. Российский лидер, в свою очередь, вручил Мун Чжэ Ину меч периода династии Чосон, датируемый XIX веком.

Материалы по теме Лицом к Востоку Самое главное о Восточном экономическом форуме 2017

6 сентября на полях ВЭФ состоялись переговоры лидеров двух страны, в ходе которых обсуждались перспективы двусторонних отношений, актуальные региональные и международные проблемы. Кроме того, Путин и Чжэ Ин посетили выставку «Улица Дальнего Востока», организованную на набережной Дальневосточного федерального университета, и павильон Южной Кореи, посвященный зимним Олимпийским играм 2018 года в Пхенчхане. Южнокорейский гость пригласил президента России посетить церемонию открытия Игр.

ВЭФ-2017 проходит во Владивостоке с 6 по 7 сентября. В форуме принимает участие Владимир Путин, в числе гостей — премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.