Южнокорейских туристов отпугивает ассоциация России с СССР

Одной из причин, ограничивающих поток туристов из Южной Кореи в Россию, являются устойчивые ассоциации с СССР. Об этом рассказал в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ-2017) глава московского представительства Национальной организации туризма Республики Корея Намгю Канг, передает корр «Ленты.ру».

По его словам, большинство южнокорейцев до сих пор воспринимают РФ как Советский Союз. Основные трудности для них заключаются в недостатке информации. «Необходимо чаще и больше рассказывать о привлекательных местах в России. Например, путешествие во Владивосток — это очень похоже на поездку в Исландию, совершенно как Исландия», — отметил он.

Другим важным препятствием для развития туризма, по его словам, является языковой барьер. «Около 70 процентов корейцев не заказывают туры в агентствах, а путешествуют самостоятельно, поэтому для них это очень важно. А, например, в Москве трудно найти указатели не только на корейском, но и английском», — пояснил он.

Намгю Канг добавил, что сам был в Приморье дважды. «Надо сказать, что здесь есть места, исторически связанные с Южной Кореей, но их трудно отыскать. Если бы информация о них стала более доступной, то и привлекать туристов, а также инвесторов в туристическую сферу было бы гораздо проще», — сказал он.

Канг также предложил подумать над тем, чтобы распространить режим «открытого неба» (так называемая «пятая свобода воздуха», предполагающая облегченный порядок разрешений на полеты для иностранных воздушных судов) помимо аэропорта Владивостока и на другие дальневосточные воздушные гавани.

В свою очередь глава Ростуризма Олег Сафонов рассказал о серьезной положительной динамике турпотока между Россией и Южной Кореей. По его словам, за первое полугодие 2017 году в Россию из республики прибыло на 42 процента больше туристов, чем за тот же период 2016 года. Кроме того, Южную Корею посетило на 21 процент больше россиян.

