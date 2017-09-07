Лидер Южной Кореи пригласил Путина на церемонию открытия Олимпиады-2018

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пригласил российского коллегу Владимира Путина посетить церемонию открытия зимней Олимпиады в Пхенчхане в 2018 году. Об этом журналистам рассказал помощник президента Юрий Ушаков.

Он уточнил, что приглашение поступило в ходе вчерашней встречи лидеров двух стран, но не стал отвечать, согласился ли Путин посетить столицу зимней Олимпиады-2018.

24 июня Мун Чжэ Ин предложил КНДР сформировать единую сборную на зимние Олимпийские игры 2018 года. Президент выразил уверенность, что совместное выступление атлетов двух государств Корейского полуострова поможет улучшить отношения между странами.

Соревнования пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года. В программу включены шесть новых дисциплин, исключены две. Таким образом, общее число дисциплин на Играх-2018 составит 102.