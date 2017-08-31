Спорт
 

МОК обеспокоился низкими продажами билетов на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане

Перейти в «Мою Ленту»

Международный олимпийский комитет (МОК) обеспокоен низким уровнем продаж билетов на соревнования в рамках зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщает Insidethegames.

По информации издания, менее чем за пять месяцев до начала Олимпиады болельщики приобрели 22,7 процента билетов. Это худший показатель для данной стадии подготовки к зимним Играм за всю историю.

По мнению руководства МОК, организаторы Игр выбрали неправильную стратегию стимулирования продаж и, несмотря на обещания, недостаточно активно рекламируют Олимпиаду.

Как указывает Insidethegames, организаторы сохраняют уверенность в том, что с началом второй фазы продаж (5 сентября) ситуация изменится. «Корейцы известны тем, что покупают билеты в последний момент», — заявил представитель оргкомитета, имя которого не называется.

Зимняя Олимпиада 2018 года пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
IOC raise concerns after Pyeongchang 2018 reveal less than 23 per cent of tickets sold
Министр спорта прокомментировал возможный недопуск россиян на ОИ-2018
Канадский хоккеист назвал условие выступления игроков из НХЛ на ОИ-2018
Последние новости
Полсотни нобелевских лауреатов назвали главные угрозы человечеству
Акции Сбербанка обновили исторический максимум
Названы регионы с самыми работящими пенсионерами
Сбившего певицу Линду водителя грузовика наказали за езду без прав  
Недалеко от Белого дома надули крысу-Трампа
Хакеры подсунули в топ Google вредоносный сайт о наркотиках и биткоинах
Орешкин отреагировал на публикации о попадании в фавориты Путина
Другие материалы рубрики
Спорт00:1330 августа
Конор Макгрегор

Цирк уехал, чемпион остался

Что ждет Макгрегора после поражения от Мэйуэзера
21:1725 августа

Гимнастка Мельникова одержала победу в личном многоборье на Кубке России

12:42Сегодня

Болельщики смогут бесплатно посетить игру сборной России по футболу с «Динамо»

11:23Сегодня

Россиянка Макарова обыграла пятую ракетку мира Возняцки на US Open

Спорт11:3928 августа
Федор Кудряшов

«На Кубке конфедераций нам просто не повезло»

Футболист сборной России Кудряшов о задачах на сезон, Бердыеве и Тарасове
14:4925 августа

Нагорный выиграл личное многоборье на Кубке России по спортивной гимнастике

07:45Сегодня

Бывшая чемпионка UFC Роузи вышла замуж за бойца MMA

09:26Сегодня

«Спартак» купил бразильского нападающего за 12 миллионов евро

Спорт15:4225 августа
Ильнур Закарин

«Теракт в Барселоне добавил нервозности»

Лучший российский велогонщик о терроризме, неуважении водителей и «Вуэльте»
15:1421 августа

Владимир Кличко увидел сходство между Макгрегором и своим братом

23:4130 августа

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины выиграли чемпионат мира

01:44Сегодня

Шарапова вышла в третий круг US Open

Россия
«Вы будете нас видеть в страшных снах»
Семьи погибших шахтеров отказываются покидать Мирный
Детская моча против скальпеля врача
Народная медицина в апогее безумия
«Думал, само пройдет»
Почему каждый час от инфаркта умирают семь россиян
Лавров назвал опасным усиление санкционного давления на КНДР
Российский посол в США рассказал о предстоящей миссии
Максим Решетников«Людям не все равно, как жить дальше»
И.о. главы Пермского края Максим Решетников о реальной жизни в регионах
Приставы открестились от списания пенсии девочки-инвалида из Нижнего Новгорода
Все материалы
Мир
Желтый кумар
Китай превратился в марихуановую сверхдержаву
Америка уходит под воду
Техас захлебывается из-за последствий мощнейшего урагана
Первая кровь
Развяжут ли Китай и Индия ядерную войну
В Турции подорвали тюремный автобус
Памятник советским воинам в Мадриде разрисовали нацистскими символами
Макрон указал на важность развития диалога с Россией
«Харви» ослаб и перестал быть штормом
Все материалы
Бывший СССР
Игорь ДодонТрамп на минималках
Зачем президент Молдавии объявил войну правительству и парламенту
Киев возмутился отказом Юнкера считать Украину частью Евросоюза и НАТО
Турчинов научил бойцов Нацгвардии кричать «Героям слава!»
Медвежонка засняли на пункте пропуска на границе Латвии и России
В казахстанском учебнике русского языка нашли задание про Урганта и «И-пызяву»
СБУ прокомментировала данные о похищении в Киеве журналистки Первого
Порошенко попросил львовских школьников украинизировать Донбасс
Все материалы
Финансы
Сланцы подмочило
Смертельная стихия оставила Америку без бензина
Акции Сбербанка обновили исторический максимум
20 вопросов и ответов
Самые распространенные запросы россиян о пенсиях
Минэкономразвития спрогнозировало мягкое ослабление рубля
Падение цен в России побило рекорд
Россиянам посулили прибавку к доходам в 1,2 процента
Медведев посетовал на неэффективный труд россиян
Все материалы
Бизнес
По самые помидоры
Российскую экономику не спасут даже овощи
УАЗ сообщил о планах продавать внедорожники за криптовалюту
Форменное безобразие
Собрать ребенка в школу становится все дороже
Билла Гейтса снова сместили с первой строчки рейтинга Forbes
Глава ФНС рассказал о важности дизайна в налоговом администрировании
Новая мощь Сибири
Красноярская ГЭС «ЕвроСибЭнерго» получит крупнейшие в истории колеса для турбин
LADA Vesta стала официальным автомобилем Всемирного фестиваля молодежи
Все материалы
Силовые структуры
Умар ДжабраиловНочной Умар: бизнесмен устроил стрельбу в столичном отеле
На бывшего сенатора от Чечни Джабраилова завели дело о хулиганстве
Отдали честь
Что бывает, когда женщины в форме забывают о том, что они полицейские
Станислав ДумкинМодный приговор
Что стоит за убийством блогера в парке Горького
Пентагон уточнил численность американских военных в Афганистане
Джабраилов объяснил стрельбу в отеле проверкой оружия
Предполагаемого убийцу блогера в парке Горького арестовали
В Краснодаре задержан третий подозреваемый в нападении на полицейских
Все материалы
Наука и техника
Пуск ракеты Minotaur 1 С того света
Украина снабдила США козырем в космической гонке
Galaxy Note 8Между первой и второй
Чем закончилась очередная попытка Samsung убить iPhone
Пуск Falcon 9Отжали
SpaceX принялась хоронить «Роскосмос»
«Зловещие» узоры из намагниченной жидкости показали на видео
Полсотни нобелевских лауреатов назвали главные угрозы человечеству
Создан игровой компьютер на колесиках
Выявлен основной способ получения женского оргазма
Все материалы
Спорт
Конор МакгрегорЦирк уехал, чемпион остался
Что ждет Макгрегора после поражения от Мэйуэзера
Федор Кудряшов«На Кубке конфедераций нам просто не повезло»
Футболист сборной России Кудряшов о задачах на сезон, Бердыеве и Тарасове
Наелась славы
Что заставило олимпийскую чемпионку Сочи Юлию Липницкую уйти из спорта в 19 лет
Болельщики смогут бесплатно посетить игру сборной России по футболу с «Динамо»
МОК обеспокоился низкими продажами билетов на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане
Россиянка Макарова обыграла пятую ракетку мира Возняцки на US Open
Бывшая чемпионка UFC Роузи вышла замуж за бойца MMA
Все материалы
Культура
Голубая лагуна
Бразильские модели и европейские актрисы на открытии Венецианского кинофестиваля
Василий Бычков«Все благополучатели выиграют и заживут»
Чем грозит ЦДХ смена собственника
Размер и его значение
Венецианский кинофестиваль открылся фильмом про микролюдей
Бывший глава «Гоголь-центра» пообещал сопротивляться «опричному людоедству»
Сыгравший Брана в «Игре престолов» актер прокомментировал теорию о Короле Ночи
Вышел трейлер третьего сезона «Мистера Робота»
Врачи отпустили из больницы сбитую грузовиком певицу Линду
Все материалы
Интернет и СМИ
Очень темные дела
Кто зарабатывает миллиарды на наркоторговле в Tor
Даркнет здорового человека
В скрытых уголках сети водятся не киллеры и наркоманы, а задроты и кошатники
Американцы казнили надоедливый дрон-шпион реактивной катаной
В сети обнаружен тайный список жертв спама
Слепого британца год судили за просмотр детского порно
Предполагаемый убийца блогера в парке Горького снялся в «Пусть говорят»
Уплетающий «Доширак» Навальный разошелся на мемы
Все материалы
Ценности
Пьер Монталь«Если клиент хочет ниши — будет ему ниша»
Чем Пьер Монталь соблазняет клиенток
Молодой, будешь?
Классические бренды заигрывают с поколением 20-летних
Бывшие инженеры Apple занялись разработкой беспилотного автомобиля
Dolce & Gabbana окунет девушек в краски осени
Московские дизайнеры совместили «королевскую роскошь» с трениками
Longines вспомнил «золотой век» авиации
Хью Джекман сыграл в рекламе роль гонщика
Все материалы
Путешествия
North Korean men hold propaganda billboards while a supervisor, center, watches folk dancing held in front of the Monument to Party Founding in Pyongyang, North Korea, Wednesday, June 19, 2013. The dancing performance was held to celebrate the day North Korea's late leader Kim Jong Il began his work at the central committee of the communist nation's ruling Workers' Party in 1964. «Россиянам — дешевле»
Почему стоит бросить все и поехать в Северную Корею
Праздник стрелков, регата и аттракционы
Ради чего туристу ехать в Северную Германию
Спрос российских туристов на Гавану вырос на 764 процента
В генконсульстве США отказались проводить собеседования на визы по Skype
Россиянин заплатил 1,6 миллиона рублей за отдых в Испании
Шесть туристов из Москвы пропали в Забайкалье
Франция облегчит получение виз для россиян
Все материалы
Из жизни
Большие караты
Драгоценности Ким Кардашьян всплыли в еврейском подполье
Дети и грибы
Самые популярные снимки Instagram за август
«Они любят, когда ребенка учат белые»
История башкирского рабочего, перебравшегося в Китай
Три медведя наведались к байдарочникам за лакомством
Двух львов застукали в объятиях на глазах у самки
Питер МэдсенКонцы в воду
Мог ли датский Илон Маск убить и расчленить журналистку на личной подлодке
Два бегемота отбили антилопу гну у крокодила
Все материалы
Укрепление позиций
Мы поездили на 150-сильном VW Tiguan и отвечаем на главные вопросы
Тест: ЗЛВЧОАА
Знаете ли вы, что означают автомобильные аббревиатуры
Все факты о новом Bentley Continental GT
Все, что нужно знать о суперсовременном купе Bentley
Темное прошлое «Кайена»
Неизвестные обстоятельства рождения первого Porsche Cayenne
На продажу выставили первый выпущенный Nissan 350Z
«УАЗы» будут продавать за криптовалюту
За 68-летний «Москвич» с креслами от самолета попросили миллион рублей
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы