Министр спорта прокомментировал возможный недопуск россиян на ОИ-2018

Министр спорта России Павел Колобков оценил вероятность недопуска отечественных спортсменов на ОИ-2018, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане. Его слова приводит ТАСС.

«Наши спортсмены вовсю тренируются, впереди отбор в национальную команду и поездка на Олимпиаду. У меня нет оснований думать, будто российские атлеты окажутся за бортом этих крупнейших соревнований. Даже мысли подобной нет», — заявил Колобков.

Министр допустил, что к отечественным спортсменам применят особые критерии отбора, и добавил, что сделает все от него зависящее, чтобы сборная России поехала на Игры-2018 в полном составе.

В июле 2016 года по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Маклареном о допинге в российском спорте Международный олимпийский комитет начал собственное расследование. Две комиссии занимаются изучением дела. Окончательный вердикт по участию российских спортсменов в ОИ-2018 будет вынесен по итогам их работы.