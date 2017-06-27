КНДР отказалась от формирования совместной с Южной Кореей команды к ОИ-2018

Северная Корея отказалась от предложения Южной Кореи сформировать объединенную сборную по хоккею с шайбой для участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Об этом сообщает BBC Sport.

«У нас нет времени на переговоры о формировании единой олимпийской сборной. Вопрос закрыт», — рассказал представитель КНДР в Международном олимпийском комитете (МОК) Чэн Ун.

Идею создания объединенной команды в субботу, 24 июня, озвучил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время выступления на открытии чемпионата мира по тхэквондо.

Обстановка на Корейском полуострове остается напряженной после того, как Пхеньян 12 февраля этого года успешно завершил испытания баллистических ракет. Это не первый случай демонстрации силы со стороны КНДР. В 2016-м Северная Корея запустила более 20 ракет, а также провела два ядерных испытания, нарушающие резолюции Совбеза ООН.

Зимняя Олимпиада — 2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.