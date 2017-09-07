Путину предложили поучаствовать в показательных выступлениях по дзюдо в Японии

Японский премьер-министр Синдзо Абэ хотел бы увидеть президентов России Владимира Путина и Монголии Халтмаагийна Баттулгу в Японии на показательных выступлениях по дзюдо. С таким заявлением глава правительства выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке в четверг, 7 сентября, передает корреспондент «Ленты.ру».

Абэ обратился к сидящему в зале золотому медалисту Олимпийских Игр по дзюдо Ясухиро Ямасите и предложил ему пригласить Путина и Баттулгу для участия в соревновании. «Ямасита-сан, не могли бы вы пригласить двух президентов-черных поясов в Японию по линии Японской федерации дзюдо?» — сказал он.

Премьер выразил уверенность, что всем было бы интересно посмотреть на такие выступления. «Конечно, я позволю себе лишь тихо наблюдать за схватками, так как не хочу получить травму», — добавил Абэ.

Материалы по теме Лицом к Востоку Самое главное о Восточном экономическом форуме 2017

21 июля Путин в ходе общения с воспитанниками образовательного центра «Сириус» в Сочи назвал два любимых силовых приема в единоборствах. «Бросок через спину и передняя подножка», — ответил он на вопрос одного из подростков.

В декабре 2016 года российский лидер совместно с японским премьером посетили центр восточных единоборств «Кодокан» в Токио. Лидеры двух стран понаблюдали за показательными выступлениями спортсменов. Абэ, который не занимается дзюдо, признался журналистам, что и сам готов был выйти на татами, однако Путин не дал ему это сделать.

Путин имеет звание мастера спорта по дзюдо. В 2006 году он стал почетным президентом Европейского союза дзюдо, а в 2010 году он получил почетный диплом «Доктор в области дзюдо» южнокорейского университета Ёнин. Путин также является неоднократным чемпионом Санкт-Петербурга по самбо и мастером спорта по этому виду единоборств. Имеет черный пояс по карате.

ВЭФ-2017 проходит во Владивостоке с 6 по 7 сентября. В форуме принимает участие Владимир Путин, в числе гостей — премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.