Путин пообещал познакомить премьер-министра Венгрии с теорией дзюдо

Президент России Владимир Путин прибыл в Будапешт на открытие чемпионата мира по дзюдо и пообещал премьер-министру Венгрии Виктору Орбану рассказать об этом боевом искусстве. Его слова в понедельник, 28 августа, передает РИА Новости.

В начале беседы Путин поблагодарил Орбана за приглашение на открытие соревнований. «Это, конечно, не футбол, но тоже хороший вид спорта», — заметил он.

Премьер Венгрии в свою очередь назвал огромной честью возможность провести чемпионат мира по дзюдо. По словам Орбана, в Венгрии выпустили специальные книги по этому боевому искусству. «Часто упоминаются цитаты со ссылкой на тебя — чему можно научиться», — сообщил он. «Я один из соавторов этой книжки, в том числе для детей», — ответил Путин.

Российский президент также пообещал познакомить коллегу с теорией этого боевого искусства.

В декабре 2016 года президент России совместно с премьер-министром Японии Синдзо Абэ посетили центр восточных единоборств «Кодокан» в Токио. Лидеры двух стран понаблюдали за показательными выступлениями спортсменов. Абэ, который не занимается дзюдо, признался журналистам, что и сам готов был выйти на татами, однако Путин не дал ему это сделать.

Путин имеет звание мастера спорта по дзюдо. В 2006 году он стал почетным президентом Европейского союза дзюдо, а в 2010 году он получил почетный диплом «Доктор в области дзюдо» южнокорейского университета Ёнин. Путин также является неоднократным чемпионом Санкт-Петербурга по самбо и мастером спорта по этому виду единоборств. Имеет черный пояс по карате.

Чемпионат мира по дзюдо 2017 года пройдет в венгерской столице на арене имени Ласло Паппа с 28 августа по 3 сентября.