Путин напомнил о владении дзюдо в ответ на вопрос о душе с геем

Президент России Владимир Путин признался в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, что предпочел бы избежать совместного похода в душ с геем. Отрывки из интервью опубликовал Bloomberg.

«Я бы предпочел не ходить в душ с ним. Зачем его провоцировать?» — со смехом ответил он на вопрос о том, что сделал бы, оказавшись в одной душевой кабине с гомосексуалистом на подводной лодке.

Материалы по теме «Просто очередная ерунда» Что Путин рассказал американской телеведущей о «русских хакерах»

«Но вы знаете, я мастер дзюдо», — добавил российский президент.

Путин отказался считать дискриминационным закон о запрете гей-пропаганды среди детей, принятый летом 2013 года. Он также напомнил режиссеру, что в некоторых мусульманских странах лицам нетрадиционной ориентации грозит смертная казнь.

5 мая Путин в ходе встречи с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой заявил, что обсудит с генпрокурором Юрием Чайкой и главой МВД Владимиром Колокольцевым права геев в северокавказских республиках. Речь об этом зашла после публикаций в СМИ о гонениях на гомосексуалистов в Чечне. Глава республики Рамзан Кадыров опроверг эти сообщения и назвал их провокацией.

В сентябре 2015 года британский певец Элтон Джон заявил, что хочет поговорить с российским президентом о соблюдении прав секс-меньшинств. После этого артиста разыграли российские пранкеры, представившись Путиным. Позднее глава государства провел телефонный разговор с артистом и выразил готовность встретиться с ним. Встреча в итоге так и не состоялась.