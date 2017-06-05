Захарову рассмешил отказ финских журналистов от поездки в Чечню

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Facebook рассказала о том, что редакция финской телерадиокомпании Yle, представитель которой на одном из брифингов задал вопрос о геях в Чечне, отказалась от поездки в республику.

«Со мной он общался преисполненный решимости и творческого задора. И я ему верю — он действительно хотел и был готов поехать. Но ему запретила редакция, а он и сдался», — рассказала Захарова.

Она также отметила, что расценивает такой шаг как проявление трусости, а свой отказ финны объяснили «нежеланием идти на поводу у властей». По словам Захаровой, начальник международной редакции Yle Элина Равантти заявила, что финские журналисты не смогут свободно общаться с разными людьми, поскольку «чиновники участвуют в составлении их программы».

«Вот это очень смешно. Это реально очень, очень, очень смешно», — добавила представитель МИД.

Тем не менее она выразила надежду, что когда-нибудь западные журналисты вернутся к настоящей беспристрастной работе и перестанут заниматься «ловлей покемонов».

В среду, 31 мая, во время брифинга Захарова обратилась к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой принять у себя в республике финского журналиста, который попытался задать представителю внешнеполитического ведомства вопрос по «теме наличия в Чечне геев или их отсутствия».