Захарова попросила Кадырова забрать спросившего о геях репортера-финна в Чечню

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой принять у себя в республике финского журналиста. Об этом сообщает ТАСС в среду, 31 мая.

«Уважаемый господин Кадыров, у нас сегодня присутствует представитель финского телевидения, которого очень интересует тема наличия в Чечне геев или их отсутствия, — сказала дипломат. — Не могли бы вы организовать ознакомительную поездку в Чечню этому журналисту, где он сможет найти ответы на все интересующие его вопросы».

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Захарова подчеркнула, что задавать представителям внешнеполитического ведомства вопрос о якобы имевшем месте нарушении прав секс-меньшинств в Чечне некорректно. Она посоветовала корреспонденту из Финляндии перестать политизировать эту историю.

«Понимаю, что тема любимая. Съездите туда», — добавила представитель МИД.

30 мая Рамзан Кадыров предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону вместе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель посетить Чечню, чтобы лично убедиться в лживости информации о нарушении прав ЛГБТ-сообщества в регионе.

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Днем ранее Макрон в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным акцентировал внимание на необходимости соблюдать права секс-меньшинств. Меркель обратилась к Путину с просьбой вмешаться в ситуацию с геями в ЧР в начале месяца.

Резонансный материал о массовых задержаниях геев в северокавказской республике опубликовала «Новая газета» в начале апреля. Кадыров тогда отверг все обвинения. В региональном управлении МВД утверждают, что от представителей ЛГБТ-сообщества никаких жалоб не поступало. Правозащитники вместе с тем заявляют, что вывозят геев из республики.