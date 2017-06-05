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«Просто очередная ерунда»

Что Путин рассказал американской телеведущей о «русских хакерах»

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: пресс-служба Кремля

«Воскресный вечер» — новое шоу ведущей американского телеканала NBC Мегин Келли. Героем первого выпуска стал президент России Владимир Путин — лучше и не придумаешь для раскрутки новинки. Коллеги Келли предполагают, что появилась программа, которая заставит Белый дом переключиться с телеканала Fox News, где Келли успешно работала до ссоры с Дональдом Трампом, на телеканал NBC. Потому что главной темой беседы с Путиным стало влияние России на американскую предвыборную кампанию. О том, какие соображения прозвучали на этот счет, — в материале «Ленты.ру».

Бросила вызов Путину

Мегин Келли, выступившая модератором на дискуссиях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), вернувшись в Нью-Йорк, заявила, что президент России «сложнее, чем его пытаются представить СМИ». Из разговора с ним она поняла, что у Путина «определенно есть свой подход к наведению порядка» в России. Из бесед с жителями Санкт-Петербурга — что он действительно пользуется народной поддержкой. «Пожалуй, 90 процентов россиян любят Владимира Путина», — оценила журналистка.

Она заверила американцев, что во время интервью «один на один» прямо и откровенно формулировала вопросы, которые прежде всего касались роли Кремля в победе кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Эта же тема стала основной и на панельной дискуссии ПМЭФ, однако телеведущая сочла нужным повторить многократно озвученное. Келли уверена: Путину «на самом деле нравится, когда ему бросают вызов».

Телеведущая поделилась и личным впечатлением: на официальных мероприятиях Путин такой, каким его привыкли видеть, но при выключенной камере он общается по-другому, значительно искреннее.

«Вас нужно просто арестовать и посадить в тюрьму»

Искренность общения с американской телеведущей российский президент и сам подтвердил, но в ироничной форме. «У меня с вами лично гораздо более близкие отношения, чем с господином Флинном (бывший советник президента США — прим. «Ленты.ру»): мы с вами вчера встречались вечером, мы с вами сегодня целый день вместе работали, сейчас опять встречаемся», — обратился он к Келли. «Вот если у нас с Флинном был краткий контакт, и его уволили с работы, то вас нужно просто арестовать и посадить в тюрьму», — сделал он вывод.

Путин рассказал о своем знакомстве с бывшим советником президента США по национальной безопасности Майклом Флинном, с которым встречался один раз в Москве. «Когда я пришел на мероприятие нашей компании Russia Today и сел за стол, рядом сидел какой-то господин с одной стороны, с другой стороны кто-то еще сидел. Потом я выступил, еще о чем-то поговорили, я встал и ушел», — раскрыл президент детали вечера, на котором присутствовал американец. В этом, по его словам, и заключалось все знакомство с господином Флинном, который успел проработать на посту советника президента США меньше месяца, прежде чем подал в отставку на фоне предположений в прессе, что он дезинформировал Трампа о своем общении с российским послом Сергеем Кисляком в декабре 2016 года.

Именно Сергею Кисляку была посвящена самая эмоциональная часть разговора телеведущей с российским президентом. «Вы сказали, что посол просто выполнял свою работу. А что же все-таки обсуждалось на этих заседаниях?» — спросила Келли.

«Не было никаких заседаний. Понимаете, заседаний никаких не было. Я, когда это (сообщения СМИ — прим. «Ленты.ру») увидел, просто рот открыл», — ответил Путин.

«То есть встреч между господином Кисляком и кем-нибудь из штаба Трампа не было?» — уточнила ведущая.

«Понятия не имею. Говорю вам совершенно откровенно. Я не знаю. Текущая работа посла. Вы что думаете, со всего мира и из Соединенных Штатов посол мне каждый день докладывает, с кем он встречается, что обсуждает? Бред какой-то. Вы понимаете, что вы спрашиваете или нет?» — не выдержал Путин.

Но Келли не сдавалась: «Вы же его босс, вы же его начальник».

«Начальник — министр иностранных дел, — ответил Путин. — Вы думаете, что у меня есть время каждый день общаться с нашими послами во всем мире, что ли? Чушь какая-то. Неужели вы не понимаете, что это чушь?»

Компромат на Трампа и происки спецслужб

Не менее эмоциональной реакции телеведущая добилась от Путина, спрашивая о том, есть ли у Кремля «какие-то сведения, дискредитирующие президента Трампа». «Просто очередная ерунда. Откуда у нас какая-то информация?» — удивился он. И напомнил, что Трамп был далеко не единственным американским бизнесменом, приезжавшим в Россию. Да и на питерском форуме были представители ста компаний из США.

«Их что, всех за это надо арестовать потом, что ли? Вы что, с ума посходили? — продолжал удивляться Путин. — Вы думаете, мы на каждого из них сейчас компрматериал, что ли, собираем? Вы в своем уме все или нет?»

Путин также парировал утверждение Келли о том, что о вмешательстве России в президентские выборы в США заявляют 17 агентств в области безопасности и представители обеих партий в Конгрессе США: «Они введены в заблуждение».

Российский президент намекнул, что Кремль выставили виноватым для отвлечения внимания от настоящих инициаторов кибератак. «Это могут быть хакеры в Соединенных Штатах, которые очень ловко и профессионально перевели, как у нас говорят, "стрелку" на Россию. Вы не можете себе такого допустить? Я могу», — сказал Путин.

Он напомнил версию, согласно которой убийство президента Джона Кеннеди организовали спецслужбы США. «Если эта версия верна, а этого исключить нельзя, то чего же проще в сегодняшних условиях, используя все технические возможности спецслужб, организовать какие-то атаки, сославшись еще и на Россию», — сделал предположение Путин.

На уточнение о том, что ход выборов изменили всего 70 тысяч голосов и на такое число граждан можно было повлиять, Путин посоветовал изменить избирательное законодательство в пользу прямого тайного голосования. «Конституция Соединенных Штатов и избирательное законодательство построены таким образом, что за кандидата может проголосовать большее количество выборщиков, за которым стоит меньшее количество избирателей», — напомнил Путин нынешние правила голосования.

«Кто это обижается на нас за то, что мы вмешиваемся? Вы сами постоянно вмешиваетесь», — обратился он ко всей Америке в лице одной журналистки. Такая ремарка звучит как оправдание, заметила Келли. «Это звучит не как оправдание, это звучит как констатация факта», — заверил ее Путин.

Не учите Россию жить

«Многие американцы, услышав имя "Владимир Путин", думают, что он управляет страной, которая погружена в коррупцию, страной, где журналистов, которые критически высказывают свою точку зрения, убивают, страной, где диссиденты могут оказаться в тюрьме, или еще что-то похуже. Тем, кто так думает, что бы вы могли сказать?» — поинтересовалась Келли.

Путин ответил, что ни у кого не должно быть никаких сомнений в том, что Россия развивается демократическим путем. «То, что у нас происходит в ходе какой-то внутриполитической борьбы, еще каких-то событий, происходит нечто, что характерно и для других стран, ничего в этом не вижу необычного», — сказал он.

А к акциям оппозиции власти России относятся мягче, чем другие страны, в том числе США. По этому поводу глава российского государства посоветовал представителям США поменьше заниматься морализаторством. «У нас собираются митинги оппозиции, у нас люди имеют право высказывать свою точку зрения. Наша полиция, слава богу, пока, во всяком случае, не применяет ни дубинки, ни слезоточивый газ, ни другие крайние меры наведения порядка, что мы часто видим в других странах, в том числе и в Соединенных Штатах», — добавил он.

В качестве примера Путин привел акции гражданского протеста в США Occupy Wall Street против экономического неравенства и социального расслоения. «Давайте вспомним это движение, где оно теперь? Правоохранительные органы и специальные службы Соединенных Штатов разобрали его на колесики и растворили», — отметил он.

«Я же не задаю вам вопрос: как у вас с демократией в Соединенных Штатах?» — заметил президент России. «Почему вы считаете себя вправе задавать нам такие вопросы, причем постоянно, заниматься морализаторством и учить нас жить?» — подытожил он.

Результаты работы

В целом, оценивая годы, прошедшие после его прихода к власти, Путин подчеркнул, что ситуация в экономике и социальной жизни в России изменилась к лучшему. «Но у нас очень много проблем, и даже порог бедности немного сейчас стал хуже, чем мы планировали. Ситуация будет исправляться, я уверен. Но все-таки у нас в разы выросла реальная заработная плата населения, в разы выросла пенсия», — рассказал Путин.

Глава государства также отметил, что за это время объемы экономики увеличились почти в два раза и она приобретает новое качество. «Не так быстро, как бы нам хотелось, но структура меняется. У нас сегодня совершенно другие Вооруженные силы по сравнению с тем, что было, скажем, 15 лет тому назад. И все это, конечно, включая и нашу великую историю, культуру, все это, а не только то, что мы видим сегодня, у подавляющего большинства граждан России вызывает гордость за свою страну», — констатировал Путин.

В то же время он выразил надежду, что 17 лет его руководства страной не сильно отразились на его личности. «Я чувствую прямую живую связь с этой землей, с историей», — признался он. Путин напомнил, что в Санкт-Петербурге есть Пискаревское мемориальное кладбище, где похоронено 400 тысяч ленинградцев, погибших во время блокады. «Они умерли от голода. И в одной из могил похоронен мой старший брат, которого я никогда не видел, и я никогда не забуду об этом, так же, как и то, в каком состоянии была наша страна в начале 90-х годов», — заключил Путин.

Татьяна Меликян

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