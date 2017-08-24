Путин посетит чемпионат мира по дзюдо в Будапеште

Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия 31-го чемпионата мира по дзюдо 28 августа в Будапеште. Об этом в четверг, 24 августа, сообщает сайт Кремля.

Подчеркивается, про российский президент посетит Венгрию по приглашению премьер-министра страны Виктора Орбана. Главы государств также планируют провести отдельную встречу.

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Ранее в четверг сообщалось, что университет венгерского города Дебрецен намерен присвоить Путину титул «Почетный гражданин».

17 августа стало известно, что президент России приглашен на открытие чемпионата мира по дзюдо, поскольку является почетным президентом Международной федерации этого вида спорта.

Путин уже посещал в этом году Будапешт. 2 февраля российский президент провел переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в здании парламента Венгрии.

Чемпионат мира по дзюдо 2017 года пройдет в венгерской столице на арене имени Ласло Паппа с 28 августа по 3 сентября.