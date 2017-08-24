Венгерский университет присвоит Путину титул «Почетный гражданин»

Университет венгерского города Дебрецен намерен присвоить президенту России Владимиру Путину титул «Почетный гражданин» (Civis Honoris Causa). Об этом в четверг, 24 августа, сообщает ТАСС.

Российский президент удостоится этого звания «в знак признания важной роли, которую Россия и Венгрия придают Дебреценскому университету в деле модернизации АЭС "Пакш"», говорится в заявлении вуза. В этом учебном заведении будут готовить специалистов для работы на новых энергоблоках атомной электростанции, проект строительства которых реализуют Москва и Будапешт.

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Присвоение титула должно пройти в здании парламента в Будапеште, отмечает австрийское агентство АПА.

17 августа стало известно, что президент России приглашен на открытие чемпионата мира по дзюдо в Будапеште. Приглашение российскому лидеру было направлено по линии Международной федерации дзюдо, поскольку Путин является ее почетным президентом.

Пресс-служба Кремля пока не подтверждала визит главы государства в Венгрию. Владимир Путин уже посещал в этом году Будапешт. 2 февраля российский президент провел переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Чемпионат мира по дзюдо 2017 года пройдет в венгерской столице на арене имени Ласло Паппа с 28 августа по 3 сентября.