Россия и Венгрия обсудят сотрудничество в рамках новых проектов «Газпрома»

Во время визита в Венгрию президента России Владимира Путина стороны обсудят сотрудничество в рамках проектов «Северный поток» и «Турецкий поток». Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков, передает «Интерфакс».

«Хочу отметить, что неплохие перспективы для наращивания сотрудничества имеют нефтегазовая область, поставки из России обеспечивают свыше 75 процентов венгерского потребления нефти и 60 процентов газа», — сказал Ушаков.

Он не исключил, что в будущем венгерские партнеры смогут подключиться к прорабатываемым «Газпромом» новым маршрутам поставки энергоносителей через «Северный поток» и «Турецкий поток». По словам Ушакова, в настоящее время обсуждается возможность ответвления «Северного потока» в сторону Венгрии.

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Ушаков добавил, что в сфере энергетики между Россией и Венгрией ведется активное сотрудничество, и эта страна «вполне благоприятные позиции по всем вопросам занимает» для России.

«У них есть некоторые сомнения относительно "Северного потока-2", но будут рассмотрены различные варианты, которые не должны Венгрию обидеть», — сказал помощник президента.

В начале января из-за резкого похолодания суточные объемы поставок газа в Европу были рекордными. Так, 26 января был установлен очередной рекорд по экспорту газа в дальнее зарубежье. Объем поставок составил 635,6 миллиона кубометров в сутки.

В середине января компания-оператор Nord Stream сообщила, что среднегодовая загрузка газопровода «Северный поток» в 2016 году составила 80 процентов. Потребителям в Евросоюзе по газотранспортной системе, которая имеет мощность 55 миллиардов кубометров, было поставлено 43,8 миллиарда «кубов» энергоносителя.