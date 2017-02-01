«Газпром» сократил прокачку газа по «Северному потоку»

«Газпром» в среду, 1 февраля, сократил прокачку газа по газопроводу «Северный поток» и его ответвлению OPAL, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные европейских газотранспортных компаний.

По информации компании OPAL Gastransport GmbH, прокачка по «Северному потоку» 1 февраля составит 153 миллиона кубометров после 153,86 миллиона кубов 31 января. При этом, по данным агентства, увеличивать транзит через Украину «Газпром» не планирует. «Интерфакс» обращает внимание на то, что в дни рекордных поставок с начала года загрузка украинского коридора никогда не поднималась выше 160 миллионов кубометров.

Снижение поставок энергоносителя связано с судебным запретом, наложенным по иску польской PGNiG.

В конце января 2017 года зампредседателя правления «Газпрома» Александр Медведев предупреждал, что отказ Варшавы продлить договор о транзите газа через территорию Польши ставит под угрозу поставки топлива в европейские страны. «Мы слышали, что Польша не намерена продлевать транзитный контракт. Это ставит под угрозу поставки в европейские страны, включая Германию», — отмечал он.

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В конце декабря глава польской энергетической компании PGNiG Петр Возняк заявил о блокировке решения Еврокомиссии о расширении доступа «Газпрома» к трубопроводу OPAL. Ранее официальный представитель МИД Польши Йоанна Вайда сообщила, что правительство страны подало жалобу в Европейский суд на соответствующее решение ЕК. Варшава считает, что оно приводит к концентрации на одном источнике поставок, что противоречит принципу диверсификации и грозит нарушениями или прекращением поставок газа.

Еврокомиссия 28 октября одобрила исключение 50 процентов мощностей газопровода OPAL из Третьего энергопакета. Ранее «Газпром» имел право только на половину мощностей в связи с ограничением, наложенным в 2009 году. Принятое ЕК в октябре решение давало возможность российскому концерну приобретать квоты еще на 40 процентов.