Совфед ратифицировал соглашение по «Турецкому потоку»

Совет Федерации одобрил закон о ратификации соглашения между правительствами России и Турции о строительстве газопровода «Турецкий поток», передает ТАСС.

Соглашение предусматривает создание благоприятной нормативно-правовой базы, включая налоговые и таможенные режимы, для проектирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода, пояснил агентству заместитель министра энергетики России Юрий Сентюрин.

В январе 2017 года соглашение было ратифицировано Госдумой. За его реализацию будут отвечать «Газпром» с российской стороны и компания «Боташ» — с турецкой. Срок действия документа составляет 30 лет с перспективой пролонгации на последующие пятилетние периоды.

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В декабре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о ратификации соглашения с Россией по проекту строительства «Турецкого потока».

Россия и Турция подписали межправительственное соглашение по реализации проекта «Турецкий поток» в октябре 2016 года. Документ предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода мощностью 15,75 миллиарда кубометров каждая по дну Черного моря. По одной нитке газ будет поставляться на турецкий рынок, по второй — транзитом через Турцию в европейские страны. Ввод в эксплуатацию обеих ниток должен состояться до 30 декабря 2019 года.