Президент раскрыл любимые силовые приемы

Президент России Владимир Путин в ходе общения с воспитанниками образовательного центра «Сириус» в Сочи назвал два любимых силовых приема в единоборствах. Трансляция встречи ведется на сайте телеканала НТВ в пятницу, 21 июля.

«Бросок через спину и передняя подножка. Почему? Ну так пошло, аппарат, значит, был соответствующий. У меня это получалось»,— ответил он на интерес одного из подростков.

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Кроме того, президент рассказал, что раньше подтягивался по 15-17 раз. Но в дальнейшем от этих упражнений отказался. «Однажды плохо размялся, чувствую больно — плечо. Но доподтягивался так, что полгода потом подтягиваться не мог», — рассказал он.

Путин занимается восточными единоборствами с 11 лет, он — мастер спорта по дзюдо и самбо. Также российский лидер катается на горных лыжах и увлекается игрой в хоккей.

Образовательный центр «Сириус» был создан в 2015 году на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе Путина. Он также является председателем попечительского совета центра. Идея центра состоит в том, чтобы, не отрывая школьников от привычной им среды, показать, в каком направлении они могут двигаться в своих занятиях и чего смогут добиться.

Трансляция «Недетского разговора с Владимиром Путиным» также ведется во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».