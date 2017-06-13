Путин рассказал американскому режиссеру о первых шагах на коньках

Президент России Владимир Путин начал учиться кататься на коньках для игры в хоккей в 60-летнем возрасте. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 13 июня, со ссылкой на отрывок из интервью российского лидера американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

«Я не мог стоять вообще на коньках. Я просто стоять не мог. Вообще всегда интересно делать что-то новое», — признался Путин.

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10 мая в Сочи президент вышел на лед против сборной Ночной хоккейной лиги (НХЛ). Глава государства забросил шесть шайб. В его команде также играл министр обороны Сергей Шойгу.

В феврале 2011 года Путин, будучи премьер-министром, во время встречи с игроками молодежной сборной страны пообещал освоить новый для себя вид спорта. Той же зимой он начал тренировки под руководством двукратного олимпийского чемпиона Алексея Касатонова.

Премьера фильма «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews), посвященного российскому лидеру, состоялась на американском телеканале Showtime 12 июня. В России четырехсерийная кинолента будет транслироваться с 19 по 22 июня по Первому каналу.

Владимир Путин родился 7 октября 1952 года.