Путин рассказал о творческой составляющей в своей работе

Работа главы государства схожа с деятельностью людей творческих профессий. Об этом российский президент Владимир Путин рассказал в интервью режиссеру Оливеру Стоуну, первая часть которого вышла на телеканале Showtime в понедельник, 12 июня.

«Не хочу себя сравнивать с людьми творческих профессий, но процесс работы и принятие решений, что-то напоминает такой процесс», — сказал Путин, отвечая на вопрос, может ли президент сравнить себя как управленца с художником.

В ходе беседы он также сообщил, что не сразу согласился с предложением бывшего президента РФ Бориса Ельцина стать председателем правительства с последующим выдвижением на пост главы государства. «Я не знаю, почему Ельцин остановил свой выбор на мне», — добавил руководитель страны, вспоминая события 1999 года. Путин подчеркнул, что одно дело быть чиновником, и совсем другое — взять «ответственность в той ситуации за Россию».

Кроме того, он сообщил, что ему не снятся страшные сны. Возможная причина отсутствия кошмаров, по словам президента, — занятия спортом и военная закалка.

В августе 1999 года Владимир Путин был назначен председателем правительства. 31 декабря 1999 года по решению президента России Бориса Ельцина был назначен исполняющим обязанности главы государства. Впервые избран на пост главы государства 26 марта 2000 года. Переизбирался на эту должность в 2004 и 2012 годах.

Премьера фильма «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews), посвященного российскому лидеру, состоялась на телеканале Showtime 12 июня. В России четырехсерийная кинолента будет транслироваться с 19 по 22 июня по Первому каналу.