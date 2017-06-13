Российский президент объяснил отсутствие кошмаров по ночам

Президент России Владимир Путин признался, что ему не снятся страшные сны. Об этом он рассказал в интервью режиссеру Оливеру Стоуну, первая часть которого вышла на телеканале Showtime в понедельник, 12 июня.

«Нет», — сказал глава государства, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, возможная причина отсутствия кошмаров — занятия спортом и военная закалка.

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В ходе беседы Путин также сообщил, что одобряет работу своей службы безопасности. Стоун, в свою очередь, отметил, что зачастую в охрану к первым лицам пытаются внедриться организаторы покушений. «Я знаю, — ответил Путин. — У нас знаете, как говорят в народе? У нас говорят так: кому суждено быть повешенным, тот не утонет».

Премьера фильма «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews), посвященного российскому лидеру, состоялась на телеканале Showtime 12 июня. В России четырехсерийную киноленту покажет Первый канал. Она будет транслироваться с 19 по 22 июня. В конце апреля Стоун, обладатель трех «Оскаров», сообщил, что картина расскажет о взглядах Владимира Путина на различные события, произошедшие с 2000 года.