Путин поведал о реакции на предложение Ельцина взять ответственность за Россию

Владимир Путин не сразу согласился с предложением бывшего президента России Бориса Ельцина стать председателем правительства с последующим выдвижением на пост главы государства. Об этом он рассказал в рассказал в интервью режиссеру Оливеру Стоуну, первая часть которого вышла на телеканале Showtime в понедельник, 12 июня.

«Я не знаю, почему Ельцин остановил свой выбор на мне», — признался Путин, вспоминая события 1999 года.

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По его словам, первый президент России пригласил его в свой кабинет. «Сказал, что хочет назначить премьер-министром и хотел бы, чтобы я потом баллотировался в президенты. Я сказал, что это очень большая ответственность, это должно поменять всю мою жизнь, и я не уверен, что я к этому готов», — рассказал Путин.

Он подчеркнул, что одно дело быть чиновником — «можно жить жизнью практически рядового человека — ходить в гости, ходить в кино, в театр свободно, общаться с друзьями», и совсем другое — взять «ответственность в той ситуации за Россию».

Кроме того, Путин признался, что тогда думал только об одном — «куда спрятать детей».

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«Представьте себе, что меня освободили бы от занимаемой должности, — охраны нет, ничего нет, и чего делать, как жить, как обеспечить безопасность семье?» — рассуждал он. Он рано уходил из дома и поздно приходил, поэтому детей видел мало. «Я не вставал в четыре часа утра. Я ложился в двенадцать, час, полвторого и вставал часов в семь. Я всегда спал 6-7 часов», — отметил российский лидер.

Владимир Путин начал работать в Москве в должности заместителя управляющего делами президента с августа 1996 года. После недолгого пребывания во главе ФСБ России и на посту секретаря Совета безопасности в августе 1999 года был назначен председателем правительства. 31 декабря 1999 года по решению президента России Бориса Ельцина был назначен исполняющим обязанности главы государства. Впервые избран президентом 26 марта 2000 года. Переизбирался на пост главы государства в 2004 и 2012 годах.