Путин рассказал о приватизации и отношении к олигархам

Процесс приватизации в России не был остановлен, но ей был придан более справедливый характер. Об этом президент России Владимир Путин рассказал в интервью режиссеру Оливеру Стоуну, первая часть которого вышла на телеканале Showtime в понедельник, 12 июня.

«Я сделал все, чтобы государственное имущество не уходило за бесценок, чтобы прекратилось действие схем, при которых была создана олигархия и при которых люди в одночасье становились миллиардерами», — сказал Путин.

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На вопрос Стоуна об отношении к олигархам президент России ответил, что «все-таки олигархи — тоже разные».

«Им же было сказано, что никто не посягает на собственность. Закон есть закон», — пояснил Путин. По его словам, он провел с представителям большого бизнеса «откровенный, честный разговор». Многие, подавляющее большинство вписались в эти правила.

«Вы знаете, кому это не понравилось? Это не понравилось тем, кто зарабатывает миллионы и миллиарды не благодаря своим талантам бизнесмена, а благодаря умению наладить отношения с властью. Вот этим — не понравилось, но это — единицы», — сказал он.

Приватизация предприятий в России — процесс передачи предприятий из государственной собственности в частную, который осуществляется с начала 1990-х годов (после распада СССР). Этот процесс часто подвергается резкой критике. С приватизацией связывают появление в России олигархов, слишком сильное экономическое расслоение населения.