Песков оценил влияние фильма Стоуна на отношение к России

Оливер Стоун — талантливый режиссер, но ему будет сложно донести позицию Москвы через свой фильм о президенте России Владимире Путине, считает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова во вторник, 13 июня, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы знаем, что в США и частично в Европе доминируют русофобские настроения, граничащие с политической шизофренией. В состоянии такого резкого обострения трудно будет что-то разъяснить», — сказал Песков.

Представитель Кремля полагает, что шансы Москвы быть услышанной на Западе повысятся, когда у аудитории «наступит состояние ремиссии».

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«Мы еще не видели [фильм], но Стоун талантливый режиссер. Из-под его пера не мог выйти некачественный материал», — уверен Песков.

Оливер Стоун, работавший над картиной два года, пояснял, что создал фильм о Владимире Путине для того, чтобы США услышали и поняли другую точку зрения. Одна из его целей — предотвратить дальнейшее ухудшение отношений между Москвой и Вашингтоном.

Премьера фильма «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews), посвященного президенту России, состоялась на телеканале Showtime 12 июня. В России картину покажет Первый канал. Кинолента, в которой четыре серии, будет транслироваться с 19 по 22 июня.