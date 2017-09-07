Кремль оценил идею поединка Путина против олимпийского чемпиона

В Кремле считают, что предложение японского премьера Синдзо Абэ провести показательный поединок по дзюдо с участием Владимира Путина призвано продемонстрировать позитивную динамику в отношениях Москвы и Токио. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Предложение было, но еще предстоит выяснить, насколько образный характер оно носит», — отметил он.

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Ранее 7 сентября Абэ, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке, предложил провести в Японии показательные поединки с участием президентов России и Монголии, а также олимпийского чемпиона Ясухиро Ямаситы. Сам японский премьер заранее отказался выходить на татами, сославшись на нежелание получить травму и отсутствие у него черных поясов.

Путин имеет звание мастера спорта по дзюдо. В 2006 году он стал почетным президентом Европейского союза дзюдо, а в 2010-м он получил почетный диплом «Доктор в области дзюдо» южнокорейского университета Ёнин. Российский лидер также является неоднократным чемпионом Санкт-Петербурга по самбо и мастером спорта по этому виду единоборств. Имеет черный пояс по карате.

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга в конце 1980-х годов был членом сборной Монгольской Народной Республики по самбо и дзюдо. В 1983 году завоевал золотую медаль на чемпионате мира по самбо в весовой категории до 52 килограммов.