Путин посчитал дзюдо фактором успеха деловых отношений с лидером Монголии

Владимир Путин рассказал об общем увлечении с лидером Монголии Халтмаагийном Баттулгой. Как передает РИА Новости, интерес к дзюдо будет способствовать развитию деловых и личных отношений.

Материалы по теме Лицом к Востоку Самое главное о Восточном экономическом форуме 2017

Приветствуя своего коллегу «на полях» Восточного экономического форума во Владивостоке, президент России напомнил, что ранее они встречались в Будапеште на чемпионате мира по дзюдо. Путин отметил, что Монголия является надежным партнером и другом России, и предложил обсудить текущие вопросы и перспективы.

«Мы знаем о традиционных направлениях нашего сотрудничества, о тех крупных предприятиях, которые были созданы в предыдущие десятилетия. И, безусловно, нужно смотреть в будущее, искать новые возможности», — подчеркнул он.

Ранее 7 сентября президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пригласил российского коллегу Владимира Путина посетить церемонию открытия зимней Олимпиады в Пхенчхане в 2018 году

ВЭФ-2017 проходит во Владивостоке с 6 по 7 сентября. В форуме принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей — премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.