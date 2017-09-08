Путин пообещал проследить за выполнением судостроительной программы «Звезды»

Владимир Путин посетил судостроительный комплекс «Звезда», расположенный в городе Большой Камень Приморского края. Здесь президент принял участие в церемонии закладки четырех судов снабжения ледового класса и запуска в эксплуатацию тяжелого достроечного стапеля. Это стало логическим продолжением участия главы государства в работе Восточного экономического форума. Об этом сообщает пресс-релиз компании «Роснефть».

«Сейчас важно как можно быстрее выйти на решение главной стратегической задачи — начать выпуск полноценной линейки средних и крупнотоннажных судов и морской техники», — заявил Путин.

Глава государства выразил уверенность, что план загрузки предприятия до 2035 года будет выполнен. Ответственность лежит не только на «Роснефти», но и на «Газпроме» и «Новатэке» и других компаниях, подчеркнул глава государства.

Четыре судна снабжения усиленного ледового класса «Звезда» построит совместно с технологическим партнером голландской компанией Damen по заказу «Роснефти». По словам Путина эти суда «будут укреплять потенциал компании и всего отечественного ТЭКа, содействовать развитию Северного морского пути».

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин доложил президенту о ходе выполнения его поручения - создания судостроительного кластера на Дальнем Востоке. Стапель, введенный в эксплуатацию в присутствии Путина, оснащен мощным крановым хозяйством, состоящим из семи кранов, в том числе уникального крана Голиаф грузоподъемностью 1,2 тысячи тонн, сообщил глава «Роснефти».

По его словам, основу продуктовой линейки «Звезды» составят специальные танкеры и суда-газовозы, крупнотоннажные коммерческие суда ледового класса, а также морские буровые разведочные и добычные платформы. «Нами разработаны проекты судов ледового класса с компанией Damen, буровых платформ - с компанией Keppel и судового оборудования с General Electric», — сообщил Сечин.

Кроме того, «Звезда» заключила соглашения с Hyundai HeavyIndustries на выполнение проектно-конструкторских работ для танкеров класса «Афрамакс» и с компанией Samsung Heavy Industries об основных условиях по созданию СП по управлению проектами строительства арктических челночных танкеров, говорится в пресс-релизе «Роснефти».

«Портфель заказов СК «Звезда» составляет 14 судов»,- сообщил Сечин, добавив, что для того, чтобы верфь была экономически эффективной объем до 2035 года должен составить 178 единиц средних и крупнотоннажных судов, а также морской техники.

