В США усыпили амурского тигра Мартина из России

В зоопарке Денвера (Колорадо, США) усыпили трехлетнего амурского тигра Мартина, привезенного из России. У хищника выявили агрессивную форму лейкемии, сообщает The Denver Post.

Признаки болезни обнаружились у животного 22 октября: специалисты заметили снижение подвижности и отсутствие аппетита. Мартину сделали переливание крови от другого тигра зоопарка Николая, но это не помогло. 27 октября ветеринары констатировали терминальную стадию рака и решили усыпить хищника. Перед этим они собрали репродуктивный материал для возможного использования в будущем.

«Потеря такого молодого и великолепного животного — это разрушительное событие для всей нашей команды», — сказал ветеринар зоопарка Скотт Ларсен.

Как отмечает издание, в медицинской карте Мартина из Москвы не было каких-либо записей о его проблемах со здоровьем. Тесты, проведенные перед отправкой в США, прошли нормально.

Мартин родился в июне 2014 года в Московском зоопарке, в Денвер он прибыл в июле 2017-го. Хищник проходил акклиматизацию и еще не был представлен посетителям.

Средняя продолжительность самцов тигра в условиях зоопарка составляет примерно 16 лет. Издание добавляет, что сейчас в Денверском зоопарке живут три тигра: самцы Николай и Тимбу и самка Никита.

Амурский тигр занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу России.