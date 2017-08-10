В Приморье охотник признался в убийстве амурского тигра

Полиция возбудила уголовное дело в отношении охотника, убившего амурского тигра в Приморье, сообщается на сайте МВД России.

Тушу тигра и охотничье ружье Иж 12-го калибра, из которого, предположительно, было убито животное, обнаружили в квартире 42-летнего жителя поселка Амгу Тернейского района. Подозреваемого доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Мужчина рассказал, что застрелил зверя у села Малая Кема, после чего заморозил тушу и спрятал дома.

По заключению специалистов Сихотэ-Алинского заповедника, туша принадлежит годовалому амурскому тигру. Останки животного направили на медико-биологическое исследование.

Дело возбуждено по части 1 статьи 258 УК РФ («Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу»).

В феврале в Приморском крае задержали двоих мужчин, пытавшихся продать шкуру амурского тигра. В роли покупателей выступили сотрудники полиции.

Амурский тигр занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу России. По данным 2015 года, на российском Дальнем Востоке обитает 523-540 особей.