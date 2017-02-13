В Приморье задержали убивших тигра браконьеров

В Приморском крае задержаны двое мужчин, пытавшихся продать шкуру амурского тигра. Об этом сообщается на сайте МВД России.

«В роли покупателей выступили сотрудники полиции. Подозреваемые хранили шкуру в гаражном боксе на территории Дальнереченска и предлагали ее на продажу за четыре миллиона рублей», — отмечается в сообщении ведомства.

Также следователи задержали троих мужчин, которые в августе 2015 года в районе села Малиново убили тигра и передали посредникам. У одного из подозреваемых изъяли ружье, из которого, предположительно, был убит тигр.

Причиненный государству ущерб превысил 1,5 миллиона рублей. Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 258.1 УК РФ («Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных»). Подозреваемые дали признательные показания. В отношении пяти фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Как сообщает Вести.Ru, останки животного были переданы в Амурский филиал Всемирного фонда дикой природы для проведения судебной биологической экспертизы.

Ранее в феврале полиция в Подмосковье задержала охотника, застрелившего олениху. У мужчины не оказалось разрешительных документов. По предварительной оценке, он причинил государству экологический ущерб на сумму 90 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте.