В Подмосковье задержали застрелившего олениху браконьера

Полиция задержала охотника, застрелившего олениху около деревни Бородино Шатурского района Подмосковья. Об этом в пятницу, 3 феврале, сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное управление МВД России.

Застреленное животное обнаружил лесник. Сыщиками была установлена личность охотника, застрелившего олениху — им оказался 41-летний мужчина. У него не оказалось разрешительных документов на охоту. Изъято ружье. По предварительной оценке, мужчина причинил экологический ущерб государству на сумму 90 тысяч рублей, сообщает издание.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Незаконная охота».

В декабре 2016 года 59-летний охотник случайно причинил себе смертельное ранение в Рузском районе Подмосковья. Он выстрелил себе в бедро в результате неосторожного обращения с оружием. Мужчина скончался по дороге в больницу.