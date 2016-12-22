Подмосковный охотник случайно ранил себя из ружья и умер

В Рузском районе Подмосковья 59-летний мужчина нанес смертельное ранение из ружья самому себе во время охоты и скончался по дороге в больницу. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России (СКР) по Московской области.

«20 декабря в правоохранительные органы (...) поступила информация о том, что в карете скорой помощи по дороге в районную больницу из поселка Брикет Рузского района скончался 59-летний житель Истринского района. Смерть пострадавшего наступила в результате пулевого ранения в правое бедро», — говорится в сообщении.

По данному факту региональным управлением СКР организована проверка. По данным следствия, пострадавший получил ранение самостоятельно в результате неосторожного обращения с оружием во время охоты.

14 декабря стало известно о том, что в городе Качканар (Свердловская область) найдено тело 36-летнего местного жителя с медвежьим капканом на голове.