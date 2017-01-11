Сотрудники Госохотнадзора ранили гарпуном уличившего их в незаконной ловле рыбы

Сотрудники Госохотнадзора избили и напали с гарпуном на жителя Рязани Михаила Крестина, уличившего их в незаконной ловле рыбы. Об этом сам потерпевший рассказал в интервью местному телеканалу «Город» 10 января.

По словам мужчины, инцидент произошел еще 31 декабря на озере Велье возле поселка Шумашь под Рязанью. Он пояснил, что увидел несколько рыбаков, которые ловили рыбу с помощью гарпуна (остроги), являющегося запрещенным орудием. Крестин, ранее работавший в Госохотнадзоре, узнал в нарушителях инспекторов.

Мужчина сделал им замечание, а после начал снимать происходящее на телефон. Однако браконьеры напали на него с кулаками, а также ранили гарпуном. Драку остановил житель соседней деревни. На место происшествия вызвали полицейских и представителей Рыбнадзора, а Крестина госпитализировали с рваной раной руки.

Как рассказал государственный инспектор отдела контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Рязанской области Анатолий Кузнецов, нарушителями оказались сотрудники Госохотнадзора Сергей Чубарыкин и Сергей Кузин. По его словам, ранее их уже неоднократно уличали в подобных действиях. В настоящее время в отношении мужчин проводится расследование.