Выгул тигра на пляже в Находке объяснили рекламой цирка

Выгул амурского тигра на многолюдном пляже в Находке (Приморский край), видеозапись которого была ранее опубликовали СМИ, объяснили рекламой приехавшего в город цирка. Об этом РИА Новости сообщили в цирке-шапито Демидовых.

«Это была рекламная акция, все в рамках безопасности. Тигра сопровождал дрессировщик и помощники дрессировщика. Все было согласовано с администрацией пляжа. Наша актриса-тигрица выросла в цирке, она от дрессировщика не отходит, поэтому опасности не было», — заявил сотрудник цирка.

По факту произошедшего была начата проверка прокуратурой Приморского края, а также региональным управлением МВД.

Отмечается, что в апреле эту же тигрицу снимали в рекламном ролике в торговом центре в Хабаровске. По договоренности с владельцем ТЦ, он был закрыт для посетителей на время съемок.

8 июля PrimaMedia опубликовало видеозапись, на которой мужчина на поводке выгуливает тигра на популярном у жителей Находки пляже «Золотари».

Видео: ПримаМедиа ТВ / YouTube

В конце июня в Краснодарском крае прокуратура и полиция начали проверку появившегося в интернете видео, на котором крокодил купался на пляже в Анапе рядом с людьми. Хозяин предлагал желающим сфотографироваться с рептилией за деньги. Спустя несколько дней в Новороссийске задержали подозреваемого с крокодилом. Мужчина заявил, что крокодил живет у него дома в аквариуме, услуги по фотографированию с ним не предоставляются.