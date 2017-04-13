Полиция выяснила причину присутствия тигра в торговом центре в Хабаровске

Полиция выяснила причины нахождения тигра в торговом центре «Энергоплазма» в Хабаровске: там снимался рекламный ролик с участием хищника. Об этом РИА Новости рассказал представитель краевого главка МВД.

«Был опрошен владелец ТЦ, он пояснил, что по устной договоренности с цирком в здании снималась реклама. Торговый центр закрыли в 21:00, людей там не было, угрозы гражданам тоже. Съемка проходила под контролем владельца тигра», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что в сети появилось видео, на котором животное гуляет по ТЦ. В полиции сообщили о проведении проверки по данному факту и пообещали расспросить владельца гастролирующего в городе цирка-шапито.