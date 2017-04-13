Гуляющего по торговому центру в Хабаровске тигра сняли на видео

Очевидцы сняли на видео тигра, прогуливающегося в торговом центре «Энергоплаза» в Хабаровске. Ролик было выложен в среду, 12 апреля, в YouTube.

В краевом главке МВД РИА Новости сообщили, что полиция инициировала проверку по данному инциденту. «Видео такое есть. Но когда на место прибыли наряды, тигра не обнаружили. Будем проводить проверку, опрашивать владельца здания, а также цирк-шапито, который сейчас в городе», — рассказал агентству представитель ведомства.

По его словам, также проверяется сообщение о том, что цирк снимал в ТЦ промо-ролик. Собеседник добавил, что шапито расположено далеко от торгового комплекса, и хищник оттуда не сбегал. В администрации центра видео с тигром прокомментировать затруднились.