Мужчину задержали в Новороссийске из-за видео с купанием крокодила в море

В Новороссийске задержали мужчину с крокодилом, который, предположительно, купался в Черном море рядом с детьми. Об этом сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Краснодарского края по взаимодействию со СМИ Антон Лопатин в понедельник, 3 июля.

По его словам, «не факт, что это именно тот крокодил, внешне похож», однако его передали в зоопарк «Мадагаскар» в Анапе. Лопатин рассказал, что ведется доследственная проверка по статьям «Жестокое обращение с животными» и «Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

В то же время владелец рептилии утверждает, что купил ее в магазине в 2012 году. Он рассказал, что крокодил живет у него дома в аквариуме, услуги по фотографированию с ним не предоставляются. Документов на животное, помимо чека, у мужчины не оказалось.

30 июня в Краснодарском крае прокуратура и полиция начали проверку из-за появления в интернете видео с крокодилом, который купается в море рядом с детьми. В подписи к ролику сообщалось, что владелец «выгуливал» животное на пляже в Анапе. На кадрах видно, что возле рептилии находятся дети и взрослые, причем несовершеннолетние ее гладят. Отмечалось, что хозяин за деньги разрешал фотографироваться с крокодилом.