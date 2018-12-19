Памела Андерсон обратилась к Путину

К президенту России Владимиру Путину обратилась американская актриса Памела Андерсон с просьбой пресечь отлов диких косаток и белух в Приморье. Текст письма на английском и русском языках артистка и зоозащитница опубликовала на сайте своего фонда.

«Сейчас я внимательно слежу за новостями из России и надеюсь, что этих замечательных животных скоро выпустят из "китовой тюрьмы" на волю, а этот жестокий вид бизнеса уйдет в историю», — отмечено в тексте.

Актриса написала о хорошем впечатлении от встреч в Кремле со спецпредставителем президента России Сергеем Ивановым, который внес вклад в восстановление популяции амурского леопарда. Ей приятно, что одна из редких хищниц носит имя Памела и недавно стала бабушкой, о чем американка охотно рассказала своим подписчикам.

Андерсон также указала в своем письме на то, что обращалась к Иванову с просьбой оказать помощь в создании морских охраняемых районов в Южном океане.

В июле актриса обвинила американцев в русофобии, выражающейся в привычке во всем обвинять Россию. «Это уже наша фишка. А у них это превратилось в избитую шутку — когда я навещаю [Россию], у меня спрашивают: "Ну, что мы натворили в этот раз?"» — отметила она.

В декабре прошлого года Памела Андерсон рассказала журналистам о визитах в Кремль и встрече с Владимиром Путиным. Актриса обсудила с российскими властями проблемы экологии и призвала Москву стать мировым лидером по части решения таких проблем.

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