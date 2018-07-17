Памела Андерсон обвинила американцев в русофобии

Актриса Памела Андерсон заявила, что граждан США запрограммировали опасаться русских, образ которых в Америке совсем не соответствует действительности. Ее слова передает Daily Beast.

«Мы в Америке запрограммированы думать, что если что-то идет не так, то в этом виновата Россия. Это уже наша фишка. А у них это превратилось в избитую шутку — когда я навещаю [Россию], у меня спрашивают: "Ну, что мы натворили в этот раз?"» — поведала Андерсон.

Актриса отметила, что встречалась с представителями власти и разговаривала с ними о жестоком обращении с животными, в частности о незаконной ловле дельфинов и китов, которых затем продают в Китай. «Когда я рассказывала это, то у некоторых из них слезы на глазах наворачивались. Люди считают, что русские очень пугающие и мужественные, но они также могут быть очень эмоциональными, сопереживающими и желающими творить добрые дела», — сказала она.

51-летняя Памела Андерсон известна ролями в таких сериалах и фильмах, как «Спасатели Малибу», «Не называй меня малышкой», «Стрипперелла» и «Супергеройское кино». Также является рекордсменкой по количеству появлений на обложках журнала Playboy.

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