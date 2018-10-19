Памела Андерсон вышла из клиники на костылях

Актриса и модель Памела Андерсон повредила ногу на съемках французской версии шоу «Танцы со звездами». Об этом сообщает портал TMZ.

Андерсон заметили с двумя костылями, ее голенстоп и колено были обтянуты бандажом, она не наступала на поврежденную ногу. Актриса посетила врача в Париже в четверг, 18 октября. Днем ранее звезда выложила в Instagram фото из кабинета врача, где она лежит на кушетке с бандажом на ноге. Она написала: «Тяжело работаем. Давайте сделаем это. Нас невозможно остановить». Сможет ли она продолжить участие в шоу, пока неизвестно.

Working hard @koss.paris @dals_tf1 Let’s do this. Can’t stop us ⚡️ Фото опубликовано @pamelaanderson

Памела Андерсон обрела большую известность благодаря роли в сериале «Спасатели Малибу», выходившем в 1990-х. Она снималась в кино и на телевидении, нередко появляясь в камео. Звезда также снималась для журналов, в том числе была девушкой месяца в издании Playboy. Она является активисткой, выступающей за права животных, а также поддерживает различные благотворительные организации.

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