В Кремле порассуждали о неисполнении поручений Путина

Решение по судьбе косаток и белух из китовой тюрьмы в бухте Средняя в Приморье ожидается до конца текущего дня. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, информация от Минприроды, Минсельхоза и общественных и научных организаций по ситуации должна поступить вечером.

«Собственно, мы сами обратили внимание на то, что сегодня уже четвертое [марта]», — отметил Песков, отвечая на вопрос журналистов о судьбе животных в контексте того, что, согласно поручению президента России Владимира Путина, решение должно было быть принято до 1 марта.

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