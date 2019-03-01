Решение по китовой тюрьме в Приморье отдали на откуп Путину

Министерство природы России направит президенту Владимиру Путину перечень предложений по решению судьбы животных из китовой тюрьмы в бухте Средняя в Приморье, поскольку чиновники не нашли однозначного решения ситуации, сообщает ТАСС.

Как сообщили агентству в ведомстве, «все понимают», что животных надо освобождать, но у властей и ученых нет практического опыта выпуска морских млекопитающих в таком количестве.

По информации «Интерфакса», отловщики, устроившие китовую тюрьму, заявили, что у них, кроме косаток и белух, содержатся еще и шесть щенков тихоокеанского моржа. Их содержат в стальных контейнерах без доступа солнечного света.

Как пояснил агентству руководитель общественной организации «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий Лисицын, они были отловлены для продажи в азиатские океанариумы. Он добавил, что самки моржей защищают своих детенышей. «Один выловленный щенок моржа — это одна убитая мать», — заключил он.

Ранее пограничное управление ФСБ по Приморскому краю возбудило административные дела против компаний, организовавших китовую тюрьму. Спецслужбы выявили нарушения правил рыболовства. По данным ФСБ, в китовой тюрьме находились 11 косаток и 87 белух после того, как из тюрьмы исчезли три детеныша белух в возрасте до года, которые, по словам экспертов, плохо переносят неволю.

Президент России Владимир Путин дал поручение Минприроды и Минсельхозу до 1 марта решить судьбу животных.

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