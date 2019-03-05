Власти придумали решение по сорванному поручению Путина

Для освобождения косаток и белух из китовой тюрьмы в Приморье в одной из бухт острова Русский будет оборудован центр содержания крупных морских животных. К такому решению пришли участники совещания у вице-премьера Алексея Гордеева, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу чиновника.

Представители Минприроды, Минсельхоза, Росрыболовства, Генпрокуратуры, Следственного комитета, ФСБ, МВД, Росимущества и других ведомств договорились разработать план действий по реадаптации животных для дальнейшего выпуска в естественную среду обитания. В целях контроля косаток и белух будут чипировать.

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В правительстве должны были представить конкретные меры по проблеме китовой тюрьмы до 1 марта, такой срок был установлен президентом Владимиром Путиным. Однако этого не произошло, и в результате Кремль объявил, что вопрос освобождения животных будет взят администрацией президента под особый контроль.

Еще 4 марта глава Минприроды Дмитрий Кобылкин фактически признал, что ведомство не имеет готового плана по китовой тюрьме, и заявил, что за принятие решения ответственны силовики и Росрыболовство. В последнем ведомстве заявили, что уже направили свою позицию в Минприроды: из нее следует, что выпуск животных может быть опасным для их жизни. Между тем специалисты полагают, что с освобождением косаток и белух затягивать нельзя, поскольку вода, которая потеплеет с наступлением лета, может убить животных.

По подсчетам пограничников, в китовой тюрьме после исчезновения трех детенышей белух, плохо переносящих неволю, находились 11 косаток и 87 белух. Их поместили в вольеры в 2018 году для дальнейшей продажи в дельфинарии и океанариумы. Впоследствии выяснилось, что вылов происходил с многочисленными нарушениями. С призывами освободить животных выступили известные зоозащитники, в частности Памела Андерсон и Леонардо Ди Каприо.

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