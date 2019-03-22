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Освобождение животных из китовой тюрьмы поставили под сомнение

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Руководитель общественной организации «Экологическая вахта» Дмитрий Лисицин усомнился в скором освобождении млекопитающих из китовой тюрьмы. Общественник также опасается, что в ближайшее время будет объявлено о невозможности выпустить млекопитающих из-за их плохого состояния, передает телеканал «360». Таким образом Лисицин отреагировал на подписанное 22 марта соглашение о будущем китовой тюрьмы.

«Сложно сказать, поможет ли соглашение облегчить жизнь китам или нет. Нас тревожит, что процесс жестко контролируется Всероссийским научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО)», — отметил Лисицин. По мнению эколога, эта организация и несет ответственность за образование китовой тюрьмы. Он рассказал, что ВНИРО незаконно согласовал планы культурно-просветительской деятельности, на основании которых были отловлены все животные.

По его словам, подписанное в Приморье соглашение о содержании животных — шаг в верном направлении, но он не имеет особенных перспектив.

Ранее 22 марта в Приморье подписали соглашение о сотрудничестве по содержанию млекопитающих.Как передает «Интерфакс», в документе говорится в том числе о подготовке животных к возможному выпуску в море. Соглашение подписано до 31 декабря 2019 года, отмечается, что его срок взят с запасом исполнения. По словам представителя ВНИРО, в настоящий момент животных обследуют специалисты — на основе их заключения будут предприниматься очередные шаги.

В начале марта участники совещания у вице-премьера Алексея Гордеева решили, что для освобождения косаток и белух из китовой тюрьмы в Приморье в одной из бухт острова Русский оборудуют центр содержания крупных морских животных. Отмечалось, что будет разработан план действий по адаптации животных для дальнейшего выпуска в естественную среду обитания.

До 1 марта в правительстве должны были представить конкретные меры по проблеме китовой тюрьмы. Такой срок установил президент России Владимир Путин. Однако поручение главы государство было сорвано, и Кремль объявил, что вопрос будет взят администрацией президента под особый контроль.

По подсчетам пограничников, в китовой тюрьме после исчезновения трех детенышей белух, плохо переносящих неволю, находились 11 косаток и 87 белух. Их поместили в вольеры в 2018 году для дальнейшей продажи в дельфинарии и океанариумы. Впоследствии выяснилось, что отлов происходил с многочисленными нарушениями.

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