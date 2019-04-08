Животных из китовой тюрьмы отпустят на свободу

Ученые решили выпустить всех животных из китовой тюрьмы в бухте Средняя Приморского края в дикую природу. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на главу Приморья Олега Кожемяко.

Ранее сообщалось, что для каждой косатки и белухи из китовой тюрьмы разработают индивидуальный план реабилитации и последующего освобождения. Специалисты изучат состояние каждого млекопитающего и перевезут их к месту дальнейшего обитания. По словам директора проекта «Китовый заповедник» Чарльза Виника из команды Кусто, упрощает задачу то, что животные находились в неволе достаточно короткий период времени.

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин уточнил, что работа будет проведена максимально открыто. «Мы не ищем виновных в этой ситуации и не пытаемся разобраться, как это могло произойти. Этим занимаются правоохранительные органы», — добавил он. По словам главы ведомства, планируется создать нормативно-правовую базу, чтобы такого больше не случалось.

22 марта в Приморье подписали соглашение о сотрудничестве по содержанию млекопитающих, в котором говорится о подготовке животных к возможному выпуску в море.

В бухте Средней содержались 11 выловленных для продажи в Китай косаток и 90 белух. Животные в китовой тюрьме страдали от холода, снега и льда. Три белухи пропали, позднее стало известно об исчезновении одной косатки. По этому факту полиция ведет проверку. Также возбуждено уголовное дело о незаконной добыче этих животных.

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