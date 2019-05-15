В «китовой тюрьме» нашли агрессивных косаток

Специалисты команды океанолога Жана-Мишеля Кусто выявили агрессивных косаток в «китовой тюрьме» в бухте Средняя в Приморье. Эксперты заявили, что проблемы могут обостриться, если животных выпустить в том же месте, сообщает «Интерфакс».

В команде Кусто рассказали, что есть риск развития вредного поведения у косаток, из-за которого они начнут выедать рыбу из сетей. Агрессивность китообразных может проявляться и после выпуска на волю. «Если животных выпустить в близлежащем районе, это может представлять опасность для людей и небольших судов», — говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что выпускать животных в бухте опасно несмотря на то, что этот способ прост и не требует затрат. Команда рекомендует проверить состояние здоровья косаток и провести лечение, прежде чем выпускать их на волю. Кроме того, обитателям «китовой тюрьмы» необходима акклиматизация в отдаленных морских вольерах и наблюдение за их состоянием после выпуска. По мнению экспертов, лучше всего отпустить их этим летом.

В конце апреля заместитель директора Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Вячеслав Бизиков заявил, что косаток и белух из «китовой тюрьмы» можно будет выпустить в Охотское море не раньше июня.

В октябре 2018-го стало известно о готовящейся продаже 13 краснокнижных косаток из России в Китай. Вместе с ними 90 белух содержались в «китовой тюрьме» недалеко от Находки в бухте Средняя. Китообразные страдали от холода, льда и снега. По данному факту было заведено дело о жестоком обращении с животными и незаконном вылове водных биологических ресурсов. Три белухи и одна косатка пропали, после чего полиция начала проверку.

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