Косаток и белух из «китовой тюрьмы» выпустят летом в Охотское море

Содержащихся в «китовой тюрьме» косаток и белух можно будет выпустить в Охотское море не раньше июня, раньше сделать это не позволит ледовая обстановка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя директора Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Вячеслава Бизикова.

По его словам, участники научного консилиума пришли к выводу, что возвращать животных надо в северо-западную часть моря — туда, где они были выловлены. В кратчайшие сроки научным экспертам предстоит разработать индивидуальные планы их возвращения в естественную среду обитания. «На этом этапе мы рассчитываем на наше сотрудничество с командой Жана-Мишеля Кусто», — сказал Бизиков. Он добавил, что у всех косаток и белух нет противопоказаний для выпуска в дикую природу.

Ранее Минприроды предложило внести дальневосточную плотоядную косатку в в Красную книгу, поскольку только в России ее до сих пор можно безнаказанно вылавливать.

В октябре 2018-го экологи сообщили о готовящейся продаже 13 краснокнижных косаток из России в Китай. Эти животные, а также 90 белух содержались в «китовой тюрьме» недалеко от Находки в бухте Средняя. Они страдали от холода, снега и льда. Было заведено дело о жестоком обращении с животными и незаконном вылове водных биологических ресурсов. Позднее три белухи и одна косатка пропали, по этому факту полиция проводит проверку.

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