Дальневосточную косатку предложили внести в Красную книгу

Минприроды выступило с инициативой внести в Красную книгу дальневосточную плотоядную косатку, которая запрещена к отлову во всем мире, кроме России. Об этом ТАСС сообщил глава министерства Дмитрий Кобылкин.

«Ни одна страна в мире [кроме России] эти виды не отлавливает и не продает. Это вызывает большой общественный резонанс, и мы, безусловно, прислушиваемся к мнению граждан своей страны», — сказал министр, добавив, что проект списка краснокнижных животных будет направлен на согласование в Мисельхоз.

Кобылкин указал, что министерство подготовит предложение ввести нулевой общий допустимый улов (ОДУ) на добычу плотоядной косатки. Чиновник отметил, что речь не идет о полном запрете на отлов китообразных — будет сделано исключение для коренных малочисленных народов Севера и Дальнего Востока, которые традиционно употребляют в пищу мясо китов.

Ранее сообщалось, что российские ученые намерены выпустить в дикую природу содержащихся в «китовой тюрьме» косаток и белух. Для каждого животного будет разработан индивидуальный план реабилитации и освобождения. В этом году власти Приморья собрались создать реабилитационный центр для китообразных в бухте Средняя, где животные сейчас находятся в неволе.

Уголовное дело о незаконной добыче морских млекопитающих было возбуждено после того, как зоозащитники обнаружили в бухте в центре передержки 11 косаток и 90 белух, выловленных для дальнейшей продажи в Китай. Все они страдали от холода, снега и льда. Позднее исчезли одна косатка и три белухи, по этому факту полиция проводит проверку.

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