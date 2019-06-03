Отловщики косаток и белух объяснили экскурсии в «китовую тюрьму»

Отловщики приморских косаток и белух объяснили экскурсии в «китовую тюрьму» в бухту Средняя соглашением с местными властями и учеными. Об этом заявил представитель одной из компаний-отловщиков «Афалина», передает РИА Новости.

По его словам, согласно планам Росрыболовства, получившие квоты предприятия обязаны проводить культурно-просветительскую деятельность, подразумевающую экскурсии для дошкольников в центр адаптации.

«Все компании продолжают исполнять трехстороннее соглашение между компаниями, учеными и администрацией Приморского края, одним из пунктов которого предписывает проводить культурно-просветительскую работу с населением», — добавил собеседник агентства.

Он также уточнил, что реадаптация косаток и белух в Приморье не начата по причине отсутствия индивидуальных планов и ответственных лиц. Представитель «Афалины» отметил, что все подобные меры должны быть закреплены документально.

Ранее сообщалось, что в «китовую тюрьму» начали водить бесплатные детские экскурсии. По словам зоозащитницы Нины Зыряновой, 2 июня к воротам «китовой тюрьмы» подъехали автобус и более десяти машин, из которых вышли группы детей и взрослых. Ей объяснили, что они приехали на экскурсию. «В китовой тюрьме проводят экскурсии вместо того, чтобы отучать животных от людей. Это подтверждает, что в "китовой тюрьме" не проводят реадаптацию косаток и белух, а значит, не готовят их к выпуску на свободу», — написала зоозащитница.

31 мая Южно-Сахалинский городской суд частично удовлетворил иск об освобождении косаток и белух из «китовой тюрьмы», но не изъял животных у владельца. Зоозащитники планируют обжаловать это решение. Представители компаний-отловщиков, в свою очередь, заявили, что не выпустят животных, потому что «получили разрешение госорганов на их вылов, соответственно, и право собственности на выловленных животных».

О готовящейся продаже краснокнижных косаток в Китай стало известно в октябре 2018 года. В бухте Средняя недалеко от Находки незаконно содержались в «китовой тюрьме» 13 краснокнижных косаток и 90 белух, где они страдали от холода и обледенения. Было возбуждено дело о жестоком обращении с животными и незаконном вылове водных биологических ресурсов. Позднее три белухи и одна косатка исчезли. Администрация президента взяла ситуацию на особый контроль.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!